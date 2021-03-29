Финансирование нацпроектов на Кубани увеличили до 45 млрд рублей

В Краснодарском крае финансирование нацпроектов увеличат до 45 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Деньги на их реализацию будут выделены, как из краевого, так и из федерального бюджета. «Суммы значительные, и все они должны трансформироваться в конкретные результаты. Наша задача – чтобы все проекты по созданию социальных объектов, развитию дорожной инфраструктуры были исполнены качественно и в срок»,- подчеркнул губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам руководителя регионального проектного офиса Светланы Герих, кассовое исполнение нацпроектов на Кубани в настоящий момент составляет 14,5%. В среднем по стране этот показатель ниже – 11,3%, по ЮФО – 10,6%.

Тем не менее, не все районы Кубани успели заключить государственные и муниципальные контракты в рамках нацпроектов. Например, Брюховецкий, Абинский, Ленинградский, Каневской и Тимашевский районы еще не подписали соглашения по благоустройству парков и скверов. В администрации региона отмечают, что в основном это связано с некачественной и несвоевременной подготовкой документации для проведения торгов.

«Мы не можем допустить отставания по заключению контрактов, это влияет на сроки начала и окончания работ по объектам, которые ждут жители. Участие любого населенного пункта в нацпроекте – это возможность изменить жизнь к лучшему, и главы территорий не должны снимать с себя ответственности за их реализацию»,- добавил глава региона.

В 2021 году Краснодарский край участвует в 11 национальных проектах, по которым реализует 43 региональных. Благодаря им в этом году создадут 700 социально значимых объектов, отмечают в администрации Кубани.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года говорилось, что администрация Краснодарского края в 2021 году планирует направить на реализацию нацпроектов 41 млрд руб.

В 2020 году финансирование нацпроектов изначально составляло 39,5 млрд руб., однако в августе было увеличено до 50 млрд руб.

Алексей Белянин