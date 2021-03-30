Объявлены лучшие разработчики мобильных приложений в рамках соревнования Huawei Cup 2020

Завершился финальный этап ежегодного евразийского соревнования в сфере ИКТ от компании Huawei — Huawei Cup 2020. Стали известны победители в номинации APP («Разработка мобильных приложений»), которая была включена в программу соревнований впервые. Победитель получил $10 000 на развитие своего проекта, а призеры — девайсы Huawei.

Главной целью Huawei Cup является повышение мотивации к самообразованию и развитию профессиональных навыков молодых специалистов в области ИКТ. Мероприятие проводится с 2015 года при поддержке ведущих российских университетов.

Придерживаясь принципа локализации, Huawei стремится увеличивать инвестиции в локальные разработки на территории России совместно с российскими партнерами. Поддержка, обучение ИКТ-специалистов и формирование кадрового потенциала в этой сфере — важнейшая часть бизнеса Huawei во всех регионах присутствия.

Список номинаций каждый год меняется, чтобы охватить самые актуальные направления в сфере ИКТ. В этот раз была добавлена номинация APP («Разработка мобильных приложений»). В отличие от других номинаций, где традиционно принять участие могли только студенты вузов, возможность побороться за победу в этой категории появилась также у опытных специалистов.

И для студентов, и для профессионалов стояла одна задача: разработать приложение на базе HMS Core — экосистемы мобильных сервисов для устройств Huawei и устройств на платформе Android. Кроме того, нужно было предоставить исходный код приложения и опубликовать его в магазине приложений AppGallery.

Среди разработчиков жюри отметило три проекта:

приложение Companions от Александра Литвинова из Челябинска, с помощью которого пользователь может просматривать историю перемещения выбранных контактов. Companions особенно актуально для родителей, которые хотят знать о местоположении своих детей в течение дня, а также для взрослых для получения информации о передвижении пожилых родственников;

приложение VIN Scanner от Данилы Терновых из Санкт-Петербурга, выдающее информацию по автомобилю на основе VIN-кода. Есть опция по сканированию кода, а также пользователь может вбить номер вручную. После мгновенного анализа приложение выдает марку и модель автомобиля, год выпуска и информацию о штрафах;

приложение AutoTitle от Владимира Баева из Барнаула, распознающее речь на видео и автоматически добавляющее субтитры на ролик. Кроме того, пользователь может сам добавлять подписи к каждому кадру своего видео.

По мнению судейской коллегии, именно эти три работы осмысленно использовали максимальное количество компонентов из состава мобильных сервисов HMS Core — экосистемы мобильных сервисов для устройств на платформе Android, в том числе Huawei, а разработчики проявили себя как профессионалы не только с высоким уровнем технической подготовки, но и умеющие мыслить вне рамок. Желание совершенствоваться, способность задавать тренды и нести ответственность за свою работу — качества, которые Huawei ценит в кандидатах.

Главная награда $10 000 досталась Александру Литвинову. Второе место занял Данила Терновых. Третье место было присуждено Владимиру Баеву. Призеры получили флагманские устройства Huawei.

Среди студенческих работ победителем стал Александр Баранов из Иваново, он выиграл смартфон Huawei P40 из флагманской серии. Второе место заняла Надежда Парада из Новосибирска, ей достался планшет MatePad Pro, третье — Дарья Пономарева из Костромы, она получила беспроводные наушники Freebuds Pro.

Победа в номинации APP позволила разработчикам еще раз подтвердить свой профессионализм, а студентам — пополнить свое портфолио авторитетной наградой, которая обязательно поможет им в построении дальнейшей карьеры.