В дни школьных каникул нижегородцы предпочли торговые центры прогулкам на свежем воздухе

Фото: Пресс-служба МТС

Компания ПАО «МТС» проанализировала трафик нижегородцев в популярных местах отдыха в дни школьных каникул. Основным местом притяжения семей с детьми стали торговые центры, а именно кинотеатры, фудкорты, а также спортивные и развлекательные зоны.

Наибольший прирост интернет-трафика в эти дни продемонстрировали посетители торгово-развлекательного центра «Жар-птица», которые зависали в онлайне на 18 процентов больше, чем в обычные дни марта. За ними в рейтинге роста онлайн-активности следуют гости ТРЦ «Мега», которые устремились осваивать новые профессии и увлечения с детьми, повысив обмен контентом на 12 процентов. Замыкает этот список ТРК «Индиго Life», откуда школьники передавали данные на 7 процентов больше, чем в учебное время.

Кроме роста интернет-трафика, посетители с удовольствием обменивались эмоциями по телефону. Так, прирост голосового трафика в «Меге» по сравнению с обычными днями марта составил 14 процентов. Юные нижегородцы, оказавшиеся в школьные каникулы в ТРК «Небо», общались по телефону на 12 процентов чаще обычного, а из «Жар-птицы» звонили больше на 11 процентов. Активность абонентов стала набирать обороты ближе к среде, 24 марта, и продолжила расти к выходным.

Не остались в стороне от внимания нижегородцев театры, планетарий и цирк. В последних в дни школьных каникул трафик увеличился незначительно, что связано с насыщенной программой самих площадок и ограничениями на фото- и видеосъемку.

Фото: Пресс-служба МТС

Те, кто предпочел остаться дома, в школьные каникулы решили отойти от традиционного домашнего питания и сделали выбор в пользу доставки готовых блюд. Согласно индексу цифровой активности, сервисами доставки еды пользовались на этой неделе в 2 раза чаще, чем в новогодние каникулы. Часть юных нижегородцев погрузилась в мир социальных сетей, побив рекорды онлайн-общения в День святого Валентина. Остальные прокачивали скиллы в киберспортивных состязаниях. В каникулы геймерские платформы были востребованы среди школьников в 2,5 раза больше, чем в учебное время.

Отметим, что в рейтинге интернет-активных городов Нижний Новгород по-прежнему занимает лидирующие позиции наравне с Казанью, Самарой, Саранском и Уфой.

*Аналитика на основе мобильного и голосового трафика проводилась в период с 13 по 26 марта 2021 года. В методике подсчета учитывалось количество активных абонентов

ПАО «МТС»