Эмиссар ЕС может решить судьбу Михаила Саакашвили в Грузии

Специальный представитель президента Европейского союза Шарля Мишеля шведский дипломат Кристиан Даниельссон второй раз за две недели прибыл в Тбилиси для возобновления переговоров с правящей партией «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардера Бидзины Иванишвили и «Объединенной оппозицией» во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили.

1 марта, находясь в Тбилиси с официальным визитом, президент Мишель заявил, что ЕС «переходит от стадии фасилитации» между сторонами внутриполитического конфликта в Грузии «к стадии медиации». Впрочем, первый раунд переговоров с участием Кристиана Даниельссона завершился безрезультатно: грузинские власти и оппозиция не смогли договориться по двум ключевым вопросам — назначения внеочередных парламентских выборов и освобождения из тюрьмы председателя крупнейшей оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии, арестованного в феврале по решению суда за неуплату залога.

Впрочем, второй тур посредничества может оказаться еще более сложным, поскольку в списке требований оппозиции появился новый пункт: сам Михаил Саакашвили, а затем и его ближайший соратник гендиректор оппозиционной телекомпании «Мтавари Архи» («Главный канал») Ника Гварамия заявили: общенациональное примирение, а значит, и компромисс между властью и оппозицией состоятся лишь в том случае, если Саакашвили получит возможность вернуться в Грузию и сесть за стол переговоров с миллиардером Бидзиной Иванишвили. ЕНД ожидает, что посол Даниельссон в ультимативной форме поставит этот вопрос перед ГМ и правительством Грузии.

Теоретически парламентское большинство может амнистировать Михаила Саакашвили по четырем уголовным делам, возбужденным против бывшего президента с 2014 года. По двум из них экс-президент уже приговорен к трем и шести годам лишения свободы за злостное использование и превышение служебных полномочий.

Впрочем, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили дал понять в ходе беседы с журналистами сегодня, 29 марта: никакой амнистии «преступника Саакашвили» не будет, «кто бы ни ставил этот вопрос», а правящая партия, так же, как ее основатель миллиардер Иванишвили, «не сядет за стол переговоров с криминалом, отказавшимся от гражданства страны, президентом которой был в течение девяти лет». Глава грузинского правительства сообщил также: по его информации, Михаила Саакашвили «скоро выгонят и из Украины за коррупционные схемы, выстроенные им в сфере украинского железнодорожного транспорта».

Кристиан Даниельссон уже провел встречи за закрытыми дверьми с президентом Саломе Зурабишвили, премьером Гарибашвили, лидерами ГМ и оппозиции. Насколько результативными окажутся его усилия, в том числе по решению уже ставшей региональной «проблемы Саакашвили», станет известно во вторник, 30 марта, к концу дня.

Георгий Двали, Тбилиси