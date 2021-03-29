Обезличенные данные оказались между бизнесом и государством

Бизнес оценил расходы на обезличивание данных и передачу их властям. Введение новых правил Минцифры грозит расходами в десятки миллионов рублей, пишет “Ъ” со ссылкой на «Цифровую экономику». В автономной некоммерческой организации попросили правительство исключить норму о передаче обезличенных данных госструктурам из законопроекта — его сейчас обсуждают в парламенте. В Минцифры утверждают, что обезличенные данные нужны государству для принятия решений, например, в части развития транспортной инфраструктуры.

Но власти хотят получать информацию безвозмездно, а на бизнес лягут дополнительные расходы, уверена директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова:

«С одной стороны, это, по сути, перераспределение рынка данных и его монополизация Минцифры, с другой стороны, сама процедура недешевая. Если государство требует взять и передать всю информацию, предварительно ее обезличив, то это приведет только к затратам без извлечения каких-то бенефитов компаниями, которые являются игроками на рынке данных. Плюс, следующая правка предполагает, что доступ к таким данным в целях разработки проектов в области искусственного интеллекта компании получить могут, но уже за деньги. Соответственно, получается следующая модель: компании за свой счет обезличивают данные, отдают их государству, после чего Минцифры предоставляет доступ предприятиям к этой же информации, но за деньги».

Бизнес лукавит, когда говорит о затратах на обезличиваение данных, компании и так этим занимаются, говорит генеральный директор компании Tazeros.com Артур Хачуян: «Например, у нас есть такой замечательный государственный орган, как Росстат. Он очень хороший и очень полезный, но, к сожалению, большинство информационных срезов, которыми обладает ведомство, перестали быть актуальными. Предположим, государство хочет понять, в каких сферах бизнеса работает молодежь, для этого нужны телекоммуникационные данные, социальных сетей, информация из любых других сервисов. И это нормальная международная практика. У частного бизнеса и так уже существует инфраструктура сбора информированных согласий с населения, так как это требование Федерального закона №152.

Естественно, их проблема в том, что сейчас они продают обезличенную информацию, а государство хочет ее получить бесплатно. И тут не нужно говорить, что они потратят деньги на создание инфраструктуры, они потеряют средства из-за недополученной выгоды».

В Минцифре указывают и на другие плюсы законопроекта. Так, ведомство хочет обязать бизнес требовать согласие клиента и на обезличивание персональных данных, а не только на их использование. По мнению чиновников, это защитило бы абонентов от спам-рассылок. Но действовать уже поздно, уверен генеральный директор агентства TelecomDaily Денис Кусков, ведь новых клиентов у операторов связи почти нет, а данными старых они уже поделились: «Большинство людей уже подключены к сотовой связи. И каким образом повторно собирать изменения решений, сказать сложно, потому что они уже подписали договор, а это, по сути, даже не десятки, а сотни миллионов людей. Если бы мы сейчас находились на нулевом меридиане и говорили: вот мы отсюда начинаем работать, я сказал бы, да, отлично. Но когда больше 200 млн сим-карт на руках, и владельцы, по большому счету, уже согласие, смысла в этом нет. Все данные уже давно кому-то переданы».

Почему персональные данные могут стать доступнее Читать далее

В Минцифры уточняют, что сбор обезличенных данных у бизнеса не будет всеобщим. Каждый случай предоставления такой информации будет индивидуально рассматриваться правительством.

Иван Корякин