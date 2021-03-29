Испания выдала России обвиняемого в попытке мошенничества

В Россию из Испании экстрадирован фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество на 90 млн руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в городе Барселоне правоохранительные органы Испании передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России Олега Андрианова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ»,— сказала она (цитата по сайту МВД).

По предварительным данным, он подготовил фиктивный договор займа на сумму более 90 млн руб., после чего подал исковое заявление в Хорошевский районный суд Москвы о взыскании денежных средств. В июле 2017 года Олегу Андрианову было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления.

«В октябре 2017 года фигурант объявлен в розыск по каналам Интерпола, в феврале 2020 года разыскиваемый был задержан в Испании»,— сказала госпожа Волк.