Елена Артюх предложила ослабить коронавирусные ограничения на работу детских центров и игровых комнат

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх выступила с предложение ослабить часть коронавирусных ограничений. Она полагает, что в текущей санитарно-эпидемиологическая ситуации возвращение к вопросу о дополнительном снятии ограничений «очень важно».

В частности, бизнес-омбудсмен предлагает разрешить детским игровым комнатам, расположенным в торговых центрах, работать в выходные дни, а также увеличить наполняемость культурно-досуговых учреждений, в том числе детских центров, с 50% до 75%.

«Разный подход к режиму работы детских игровых комнат в зависимости от места их расположения создает неравные конкурентные условия. Кроме того, законодательно понятие "детская игровая комната" нигде не определено. В результате собственники отдельных торговых центров, опасаясь санкций за нарушение санэпидрежима, произвольно ограничивают работу в не будние дни и детских развлекательных центров, и аттракционов»,— пояснила госпожа Артюх.

Ранее она предложила перенести срок оплаты отсрочек по платежам за аренду на период не ранее 2022 года, а также продлить предельный семилетний срок выкупа государственного и муниципального имущества до десяти лет. По мнению бизнес-омбудсмена, это ускорит процесс восстановления экономики.

Анастасия Реутова