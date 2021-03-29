Свердловский бизнес-омбудсмен предложила ввести новые меры поддержки для предпринимателей

Уполномоченный по вопросам защиты предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх предложила ввести новые меры поддержки для бизнеса. По ее мнению, это необходимо для ускорения процесса восстановления экономики.

В частности, госпожа Артюх предложила перенести срок оплаты отсрочек по платежам за аренду на период не ранее 2022 года, а также продлить предельный семилетний срок выкупа государственного и муниципального имущества до десяти лет, чтобы снизить финансовую нагрузку предпринимателей по ежемесячным выкупным платежам.

По словам бизнес-омбудсмена, платежеспособный спрос до сих пор не восстановился и «еще далек от доковидного периода». «Также с начала года бизнес вынужден одновременно нести текущую финансовую нагрузку по арендным либо выкупным платежам и дополнительную — по образовавшейся задолженности в рамках предоставленных отсрочек. Никто не предполагал, что ограничения в деятельности и возможности зарабатывать так затянутся. На этом фоне практически завершилось действие большинства мер поддержки»,— отметила Елена Артюх.

Она сообщила о том, что в результате всего произошедшего ежемесячные платежи предприятий выросли в среднем в 1,5 раза. При этом, по словам госпожи Артюх, бизнес несет издержки из-за покупки средств индивидуальной защиты, стоимость которых по сравнению с допандемийным периодом выросла в несколько раз. Бизнес-омбудсмен предложила проанализировать, в каких из пострадавших отраслей доля затрат наиболее существенна и поддержать предпринимателей адресной поддержкой в виде субсидий.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, поддержку от властей получили 40% бизнесменов в Екатеринбурге, 35% пытались сделать это, но не смогли, еще 20% даже не пытались получить поддержку, так как думали, что не смогут ее добиться по тем или иным причинам.

Анастасия Реутова