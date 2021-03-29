«Более 200 произведений современного искусства редко встретишь в отелях»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова обсудила с генеральным директором Raffles Istanbul Кристианом Хиртом то, как появился идея создать проект отеля с современным искусством и как пандемия повлияла на отельный бизнес.

Более 200 произведений современного искусства, включая монументальную скульптуру, вокруг которой — внимание — строили лобби — такое вообще редко встретишь в отелях и как-то не ждешь увидеть подобное в Стамбуле. Тем не менее все это можно увидеть в Raffles Istanbul, недавно получившем уже в третий раз подряд «Мишлен» в отельном мире — пять звезд от Forbes Travel Guide.

Фото: Raffles Istanbul

О коллекции и не только мы поговорили с генеральным директором Raffles Istanbul Кристианом Хиртом. Он рассказал о том, кто начал собирать коллекцию и как вообще появился идея создать проект отеля с современным искусством: «Нам надо было связать отель с местом, где он находится. Искусство всегда в основе дизайн-концепций отелей Raffles. Концепция этого отеля — “Стамбул мечты”. Разрабатывало дизайн одно из ведущих американских бюро, а для создания коллекции мы приглашали известную фирму, консультирующую в области искусства, тоже из США».

Связь с городом не означает того, что мы говорим о фигуративном искусстве или фотографии. Ассоциации не буквальны. Есть, например, в интерьерах абстракции, вдохновленные Айя Софией. Свои мечты о Стамбуле в интерьерах Raffles поведало 70 художников из разных стран. Для любителей искусства отель предлагает туры с куратором.

Фото: Raffles Istanbul

Мы не могли не затронуть тему коронавируса. В 2020-м количество туристов в Стамбуле сократилось на 70%. «Пандемия сильно поменяла индустрию гостеприимства. Для нас всегда главным был клиентский опыт и то, как гость чувствует себя в отеле. Это остается для нас приоритетом. Нам пришлось столкнуться с непростой задачей: максимально усилить меры безопасности, сохранив уникальный опыт от нахождения в отеле. Но сложные времена заставляют быть более изобретательным. Мне кажется, мы нашли интересные решения»,— отмечает Хирт.