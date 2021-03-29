«Подход к покупке недвижимости изменился»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменилось число сделок с привлечением банковского финансирования.

Доля сделок с привлечением банковского финансирования на рынке элитной недвижимости столицы за два года выросла вдвое. Около 65% клиентов высокобюджетного сегмента теперь интересуются ипотекой, посчитали аналитики компании TWEED.

Долгое время покупатели элитной недвижимости почти не использовали ипотеку как инструмент для покупки квартир. Сейчас изменился подход к ситуации. Ипотека стала востребованной при подписании сделки о покупке дорогих лотов, но не потому что у клиентов сегмента больше нет нужного бюджета, а потому что им так удобнее — к примеру, если не хотят выводить деньги из бизнеса или тратить сразу и полностью то, что есть на руках.

Рост доли сделок с ипотекой также объясняется притоком клиентов из бизнес-класса. У них стабильный доход, но они еще не накопили нужную сумму для приобретения статусного жилья, поэтому они пользуются ипотекой, полагают брокеры.

Интерес к покупке элитных объектов с привлечением кредитов в том числе спровоцировала и льготная ипотека. Хотя эта программа на элитного покупателя не рассчитана. Но на фоне всеобщего ажиотажа покупатели высокобюджетных новостроек стали активнее спрашивать про кредитование.

В перспективе объемы ипотечного кредитования на рынке элитной недвижимости города будут расти, прогнозируют брокеры. Специальные программы от застройщиков, где также есть ставки в районе 6,5%, стимулируют к инвестициям в премиальную недвижимость.

Получаются вполне выгодные вложения — клиенты вкладываются в проекты на начальной стадии и зарабатывают на инвестиционном росте по мере строительства. Поскольку сейчас проекты уже выводятся на элитный рынок с ценами почти на 30% выше, чем год назад, предпосылок для остановки роста цен нет.