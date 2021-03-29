СКР организовал проверку после бунта заключенных в свердловской колонии

СУ СКР по Свердловской области организовало доследственную проверку после того, как пятеро заключенных в исправительной колонии №47 Каменска-Уральского нанесли себе порезы, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне, 28 марта. По предварительным данным СКР, пятеро осужденных причинили себе поверхностные порезы в области предплечий. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Проводится опрос осужденных и сотрудников ИК, проверяются сведения об оказании заключенным медицинской помощи. Устанавливается точное число заключенных, причинивших себе повреждения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что заключенные могли нанести себе порезы, протестуя против насилия со стороны активистов. Позднее пресс-служба свердловского ГУФСИН заявила, что порезы нанесли люди, отбывающие наказание за убийство и побои, которые «привыкли манипулировать сознанием через СМИ и родственников» и «хотят изобразить из себя потерпевших». Сейчас ситуация в колонии стабильная, всем заключенным оказали медицинскую помощь, добавили в пресс-службе ведомства. ГУФСИН также проведет проверку по факту инцидента.