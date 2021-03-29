Visa одобрила расчеты по сделкам в криптовалюте USD Coin

Американская платежная система Visa одобрила расчеты по сделкам в стейблкойне USD Coin. Visa стала первой крупной мировой платежной системой, одобрившей подобные расчеты.

Стейблкойны — криптовалюты, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров, таких как золото или нефть. Их курсы обмена подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют (stable в переводе с английского — «устойчивый», «стабильный»). USD Coin (USDC) — стейблкойн, поддерживаемый долларом США и созданный совместно Circle и Coinbase в рамках консорциума Centre. Цена одного USDC составляет $1.

«Visa сегодня объявила об... использовании USD Coin (USDC) — стейблкойна, поддерживаемого долларом США,— для проведения расчетов по сделкам с Visa на Ethereum — одном из самых активно используемых блокчейнов с открытым исходным кодом»,— говорится в сообщении компании (цитата по Business Wire).

Проект запущен совместно с партнером Crypto.com. «За последний год мы наблюдали рекордный рост нашего бизнеса и всей крипто-экосистемы. Чтобы продолжить ускорение перехода мира на криптовалюту, нам нужны партнеры, которые понимают возможности и инструменты, которые помогут нам быстрее и эффективнее выйти на рынок. Будучи партнером Visa в течение нескольких лет, мы рады углубить эти отношения посредством нашего глобального соглашения и стать первыми в захватывающем мире в области платежей стейблкойнами»,— сказал соучредитель и генеральный директор Crypto.com Крис Маршалек.