Строительство обхода Балахны подорожало до 18,8 млрд рублей

Совет по земельным и имущественным отношениям Нижегородской области одобрил передачу земельных участков для строительства обхода Балахны в бессрочное пользование главного управления автомобильных дорог региона (ГУАД НО). Как сообщили в пресс-службе правительства региона, общая площадь участков составляет около 2,5 млн кв. м.

Заявленный объем инвестиций в проект вырос до 18,8 млрд руб. Ранее в 2018 году строительство платной дороги предварительно оценивали в 11,5 млрд руб., в 2019 году – в 15 млрд руб.

Спроектированный обход Балахны является второй очередью участка трассы Р-152 «Шопша — Иваново — Нижний Новгород». Первую очередь – обход Заволжья – построили еще в 2008 году при губернаторе Валерии Шанцеве. Второй этап не смогли реализовать из-за отсутствия бюджетного финансирования.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, сейчас региональное правительство рассчитывает финансировать строительство за счет средств Евразийского банка развития. Переговоры ведутся с «Центральной концессионной компанией». Завершить строительство намерены до конца 2024 года.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-Приволжье” «Питерские идут в обход Балахны».

Анастасия Еремина