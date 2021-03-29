В Петербурге ликвидируют бесхозные велопарковки

Районные администрации Санкт-Петербурга начали избавляться от велопарковок, ранее принадлежавших ООО «Велогород». После ухода компании с петербургского рынка ее инфраструктуре не сумели найти применение.

Об этом пишет «Деловой Петербург». По словам председателя комитета по контролю за имуществом Сергея Муравьева, его ведомство самостоятельно не может инициировать снос парковок, поскольку они устанавливались на основании постановления правительства города. Сносом занимаются районные администрации, направляя требования на оставшиеся станции велопроката требования освободить занимаемую территорию. В настоящий момент уже ликвидированы велопарковки возле станций метро «Спасская» и «Петроградская».

В настоящий момент велошеринговая компания SmartBike ведет с комитетом имущественных отношений переговоры о возможности организовать на основе оставшейся инфраструктуры «Велогорода» общедоступных городских парковок.

О том, как SmartBike зашла на петербургский рынок велопроката после ухода «Велогорода» — в материале “Ъ-СПб” "Велошеринг ищет место для стыковки"