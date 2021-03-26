В Томской области продлили антикоидные ограничения до конца апреля

Власти Томской области продлил режим ограничений в регионе до 30 апреля, сообщается на сайте правительства.

«Уже месяц показатель заболеваемости COVID-19 остается стабильным — в сутки мы фиксируем по 30-40 заболевших. Однако, несмотря на то, что ситуация в нашем регионе одна из самых благоприятных в стране, никакой расслабленности мы себе позволить не можем. Пока мы не нарастим темпы вакцинации, режим ограничений будет сохранен, людей подвергать риску мы не будем»,— сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Как уточняется на сайте правительства, действующий ограничительный режим «подразумевает использование масок, соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте и при посещении общественных учреждений». На входе в образовательные, культурные и социальные учреждения посетителям должны измерять температуру.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 31 253 случая заражения COVID-19. Выздоровели 30 114 человек Привились 34 710 жителей, из них 28 024 поставили оба компонента вакцины.

Юлия Сасевич