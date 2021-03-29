«Американский центробанк не поможет»

Компания Tencent Music объявила о рекордном выкупе собственных акций на фоне большой распродажи ценных бумаг, которую устроили инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley. 26 марта они в несколько этапов продали акции нескольких китайских и американский IT и медиакорпораций на $20 млрд. Сделки обрушили их капитализацию в общей сложности на $33 млрд. Все это породило разговоры среди участников рынка о том, что у какого-то хедж-фонда или семейного офиса возникли серьезные проблемы. По данным СМИ, это компания Archegos Capital. Ее основал финансист Билл Хванг, который восемь лет назад был оштрафован за инсайдерскую торговлю. Что стоит за распродажей акций и как это повлияет на фондовые рынки? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

— Archegos Capital — это фонд семейного wealth management Билла Хванга, известного трейдера, известного спекулянта. По большому счету, проблем там не должно было быть, потому что есть определенные принципы, по которым работают такие организации. Они не занимаются высокоспекулятивными операциями с привлечением плеча. Но, как стало известно, по крайне мере, слухи по этому поводу присутствуют, те акции, которые были куплены в рамках инвестиций — это крупные вложения богатых семей, там наверняка вход от $10 млн. Судя по всему, они и стали предметом различных swap-операций. То есть эти портфели закладывались под определенные сделки, соответственно, увеличивалось плечо для операций.

В какой-то момент котировки акций, в которые банки инвестировали — это американская Viacom, китайская Baidu — начали снижаться, и стали расти маржин-коллы. Банки Goldman Sachs, Morgan Stanley не выдержали и направили маржин-колл с требованием пополнить финансовые средства фонда или для поддержания позиций. Если этого не происходило, они обязаны были распродавать залоговые средства — акции, купленные Archegos Capital в рамках операции по семейному wealth management.

Если бы цена упала, банки бы отвечали, и у них бы были потери. Но, судя по всему, проблема гораздо глубже и больше, потому что они продавали вне рынка — это очень важно. Если бы они все залили в него, там бы вообще все упало. Вне рынка они продавали большими лотами — $1 млрд, и, соответственно, это все частное размещение, частные продажи, когда звонят по телефону, уговаривают клиента, чтобы он взял определенные пакеты, и, судя по всему, это удалось.

То, что компании объявляют buyback, это способ воспользоваться текущим провалом на рынке, как например, делает Tencent. Но это не имеет такого прямого отношения к тому, что происходит. Мы точно не знаем, какие потери у компаний, которые аффилированы с фондом Archegos Capital. В письмах от Nomura, которые они разослали инвесторам, было сказано, что в отчетном квартале потери будут серьезными. Аналогичные заявления сделал Credit Suisse. Deutsche Bank заявил, что тоже имеет экспозицию в этот фонд.

И здесь такая цепная реакция, потому что, если мы говорим о текущем рынке, он весь построен пирамидально: как только начинают складываться определенные инструменты, формируется эта пирамида, мы сразу видим серьезные потери. Инвесторы теряют моментально миллиарды долларов, никто им их не возместит. Здесь американский ЦБ не поможет, потому что он не участвует в этих «стремных» операциях, будем так говорить. Здесь не поможет и Европейский центробанк. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Еще непонятно, чем вся эта история кончится, потому что, я так понимаю, стараются ее завуалировать, увести продажи с открытого рынка. Они происходят вне рынка, не фиксируется, мы точно не знаем, по каким ценам все это продается. Но в какой-то момент инвесторы, которые покупают вне рынка, закончатся и придется заливать в рынок.