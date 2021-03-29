В Москву придут дожди и тепло

Дожди начнутся вечером 30 марта и продолжат идти 31 марта. Дневная температура в середине недели останется в пределах +4 … +6 градусов. В ночное время заметно потеплеет — столбик термометра больше не опустится ниже нуля.

Четверг станет самым теплым днем на неделе. Воздух в Москве может прогреться до +12 градусов. Температурный фон в столице будет на два-три градуса выше нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд: «Начало недели будет просто замечательным. Днем по-настоящему тепло, +7 … +10 градусов, в области даже до +11. Ночные температуры -3 … -5, а по области даже -7 … -8. Вполне себе зимняя температура. Так часто бывает при безоблачном небе, когда за ночь воздух остывает, а днем — прогревается за счет солнца.

Со второй половины 30 марта погода начнет существенно меняться. Небо затянут облака. Вечером пойдет дождь, который будет идти всю ночь и продолжится 31 марта. Нельзя сказать, что осадков выпадет рекордно много, но от 4 до 7 мм, — это все-таки заметно.

Ночные и дневные температуры в последний день марта будут уже не так сильно отличаться: минимальные +4 … +6, максимальные +8 … +10. Скорость ветра при этом увеличится до 17 м/с, а небо затянут облака, которые принесут дожди. Очень тепло будет 1 апреля. Ночью те же самые +6 … +8 градусов, а днем даже до +10 … +12, по области не исключено и +14 градусов.

В конце недели интенсивность осадков уже уменьшится, но будет по-прежнему облачно. Ночные температуры будут отличаться от дневных от 0 до +5 градусов. Днем при этом будет уже не так жарко, +4 … +9 градусов. Тем не менее, температурный фон в течение недели будет выше нормы, в первой половине и до четверга — на четыре-пять градусов, а в последующем примерно на два-три градуса выше нормы».

Ранее синоптики обещали москвичам, что снег в городе растает к 10 апреля. Также метеорологи прогнозируют теплую погоду весной и летом во всей Центральной части России.