В Саратовской области цены на яйца поднялись до 100 рублей

По факту подорожания куриных яиц в Саратовской области до 100 руб. за десяток будет собрана комиссия. Об этом на своей странице в Instagram написал вице-губернатор Роман Бусаргин.

Он напомнил, что при правительстве региона действует межведомственная комиссия по контролю над ценами на социально значимые товары. На рост цен на яйца заметили жители – их жалобы стали поводом для созыва комиссии. На встречу будут приглашены

представители торговых сетей. От них потребуют разъяснений по вопросу формирования цен на этот вид продукции.

Марина Ковалева