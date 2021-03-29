В Петербурге разработают дополнительный комплекс мер привлечения кадров в сферу ЖКХ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко поручил комитету по благоустройству и жилищному комитету разработать дополнительные меры привлечения кадров в жилищно-хозяйственные предприятия города. В числе них рассматривается льготное участие работников в городских программах обеспечения жильем.

Об этом сообщила пресс-служба петербургской администрации. «Обсуждая перспективы развития отрасли и предприятий, мы всегда упираемся в кадровый вопрос», — подчеркнул господин Бондаренко, выступая на совещании, посвященном уборке города. В качестве мер стимуляции он предложил надбавки за применение малой механизации, целевой набор для детей работников в профильные образовательные учреждения, а также возможность льготного участия в городских жилищных программах, организации общежитий или обеспечения фиксированной компенсации за аренду жилья. Конкретный комплекс мер профильным комитетам поручено представить через месяц, после проработки и расчета экономического обоснования.

Ранее в Петербурге прошло установочное совещание с участием представителей районных администраций по вопросам благоустройства города в текущем году.