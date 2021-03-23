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В Санкт-Петербурге началась подготовка к сезону благоустройства

В Петербурге с участием представителей районных администраций прошло установочное совещание по вопросам благоустройства города в 2021 году. Всего до конца текущего года планируется обустроить 11 новых общественных пространств.

Об этом сообщила пресс-служба городского правительства. На совещании представители комитета по благоустройству подчеркнули, что все планируемые к созданию общественные пространства прошли общественные обсуждения, и в окончательных проектах учтены пожелания местных жителей. В настоящий момент уже начаты закупочные процедуры, и к выполнению работ планируется приступить, как только позволит погода.

В прошлом году в Петербурге обустроили 30 общественных пространств вместо запланированных 12.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал о планах Смольного благоустроить общественное пространство возле Ледового дворца.

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