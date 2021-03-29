Пермский филиал «Т Плюс» поддержал всемирную акцию «Час Земли»

В минувшую субботу, 27 марта, в 20 часов 30 минут по местному времени была на один час отключена внешняя подсветка здания исполнительного аппарата Пермского филиала ПАО «Т Плюс», расположенного в Перми по адресу: Комсомольский проспект, 48. Кроме того, в здании было притушено внутреннее освещение. При этом сохранилось энергоснабжение всех систем, необходимых для поддержания стабильной работы оборудования, диспетчеризации работы генерирующих мощностей компании в регионе и надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией и теплом.
«Час Земли» – международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Эта акция привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.
Как сообщается на официальной странице проекта, сегодня «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В ее рамках миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час. Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей и другие.
Пермский филиал «Т Плюс»
Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в четырех городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Чайковском и Березниках. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, а также гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. В контур управления Пермского филиала входят и теплоснабжающие компании: АО «Березниковская сетевая компания», ООО «ИнвестСпецПром» (г. Чайковский) и ООО «Пермская сетевая компания» – основной поставщик тепловой энергии в г. Перми. Установленная электрическая мощность филиала – 1423,1 МВт, тепловая мощность – 5854,7 Гкал/ч.
«Т Плюс»
Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года – «КЭС Холдинг») – крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.
Под управлением Группы «Т Плюс» находится 54 электростанции, более 400 котельных и свыше 18 тыс. километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов Группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность – 52 тыс. Гкал/ч.