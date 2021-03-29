Пермский филиал «Т Плюс» поддержал всемирную акцию «Час Земли»

В минувшую субботу, 27 марта, в 20 часов 30 минут по местному времени была на один час отключена внешняя подсветка здания исполнительного аппарата Пермского филиала ПАО «Т Плюс», расположенного в Перми по адресу: Комсомольский проспект, 48. Кроме того, в здании было притушено внутреннее освещение. При этом сохранилось энергоснабжение всех систем, необходимых для поддержания стабильной работы оборудования, диспетчеризации работы генерирующих мощностей компании в регионе и надежного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией и теплом.

«Час Земли» – международная акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира. Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Эта акция привлекает внимание к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты.

Как сообщается на официальной странице проекта, сегодня «Час Земли» – это самая массовая экологическая акция на планете. Цель акции – привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. В ее рамках миллионы людей из 180 стран выключают свет и электроприборы на один час. Тысячи архитектурных памятников мира гасят свою подсветку, такие как Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей и другие.