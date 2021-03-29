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Билайн и «АльфаСтрахование» запустили ДМС для мигрантов

Билайн и «АльфаСтрахование» запустили совместный продукт по добровольному медицинскому страхованию для нерезидентов, находящихся на территории России, с возможностью оплаты с мобильного счета абонента. Стоимость услуги – всего 100 рублей в месяц

Уже сейчас для абонентов Билайн с любым иностранным гражданством от 18 до 65 лет доступно оформление программы «ДМС для нерезидентов» в мобильном приложении «Мой Билайн»(12+) или на специальном портале. После подключения услуги полис сразу направляется клиенту в смс-сообщении.

Программа «ДМС для нерезидентов» включает в себя экстренные обращения, требующие медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, ожогах, обморожениях, отравлениях, обострении хронических заболеваний и действует на всей территории России.

«В наших офисах продаж уже почти год можно приобрести ДМС для нерезидентов за 399 рублей на 3 месяца. Но мы решили сделать еще более простым путь оформления и оплаты услуги и предложили альтернативный вариант подключения всего за 100 рублей в месяц», - прокомментировала директор департамента по платежным сервисам и страхованию ПАО «ВымпелКом» Татьяна Ахмина.

«Для граждан иностранных государств программа «ДМС для нерезидентов» – одно из важных условий нахождения на территории России и трудоустройства, а также это гарантия получения качественной медицинской помощи, в том числе, неотложной, - заявила руководитель направления управления по работе с сетевыми партнерами «АльфаСтрахование» Евгения Смирнова. - Новый совместный продукт «АльфаСтрахование» и «Билайн» значительно упрощает процесс оформления для наших клиентов. Чтобы его приобрести, достаточно всего лишь быть абонентом Билайн, зайти в приложение и оформить услугу в несколько кликов. Особенно удобна система оплаты, при которой сумма списывается не сразу, а всего по 100 руб. в месяц».

«Услуги страхования предоставляются АО «АльфаСтрахование» (Лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017 г.) при информационно-технической поддержке АО «НСК».

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