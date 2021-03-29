Волго-Вятский банк Сбербанка показал рост ключевых показателей по итогам 2020 года

По итогам 2020 года ключевые показатели Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк показали уверенный рост. Об этом в ходе пресс-конференции в формате Public Talk сообщил председатель территориального подразделения Сбербанка Пeтр Колтыпин.

Портфель привлеченных средств частных клиентов в Волго-Вятском банке Сбербанка показал рост на 7,7%, превысив 1,202 трлн руб. По корпоративным клиентам прирост составил 25% превысив 483 млрд.

Кредитный портфель физических лиц Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк вырос на 13,3% — до 871,8 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 4,2% и составил 601 млрд руб.

Наиболее динамично в 2020 году росло ипотечное кредитование, которое стало драйвером роста. Так, ипотечный портфель вырос с начала 2020 года на 17,2%, по итогам года более 117 тыс. семей приобрели жилье с помощью ипотеки от Сбера. Портфель потребительского кредитования вырос более чем на 12% и составил 285 млрд. руб.

Пeтр Колтыпин, Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Пандемия не могла не внести свои коррективы. Наверное, нет ни одной сферы, на которой она не отразилась. И мы не стали исключением. Но нам удалось сохранить свои позиции по ключевым продуктам, и мы даже выплатили рекордные для российского рынка дивиденды».

Также Пeтр Колтыпин отметил рост использования клиентами дистанционных каналов, на что повлияли ограничительные меры в связи с эпидемиологической ситуацией. Так, например, количество потребительских кредитов, взятых онлайн, увеличилось почти на 50%. Количество жилищных кредитов, оформленных с помощью сервиса ДомКлик также выросло — более чем в 2 раза. А доля безналичных платежей достигла почти 90%.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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