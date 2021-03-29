Анатолий Быков намерен баллотироваться в Госдуму

Предприниматель и бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков попросил из СИЗО своего адвоката Алексея Прохорова узнать у красноярцев, заслуживает ли он поддержки жителей в качестве кандидата на выборы в Госдуму. Обращение адвокат попросил разместить на своих сайтах местные СМИ, также видео опубликовано на странице политика в Instagram.

«19 сентября, если ничего не изменится, в нашей стране пройдут выборы в законодательные органы власти различных уровней. Сегодня Анатолий Петрович получает большое количество писем, в которых ему задают вопросы о том, не намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на выборы, есть видеообращения из числа его сторонников, кто его поддерживает. Все эти слова дороги ему, он благодарен, что его никто не забывает. Он не может пройти мимо тех писем и видеообращений… На сегодня Анатолий Петрович если и намерен принимать участие в выборах, то намерен делать это вне каких-либо политических партий, а только как самовыдвиженец»,— сказал господин Прохоров.

Он напомнил, что закон не запрещает лицам, находящимся в статусе подсудимого, обвиняемого или подозреваемого, реализовывать свое избирательное право.

Бизнесмена отправили в СИЗО в начале мая 2020 года, почти сразу же, как весной прошлого года у него истек запрет на участие в выборах. Следствие считает его заказчиком убийств двух местных коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко, которые были совершены в 1994 году. В июле ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, в которое входили банды Вилора Струганова (Паша Цветомузыка) и Владимира Татаренкова (Татарин). Сам Быков вину не признает и считает дела полностью сфабрикованными.

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Выборы в Госдуму пройдут в сентябре 2021 года. В новый созыв 225 депутатов изберутся по партспискам, столько же — по одномандатным округам.

Подробнее о процессе читайте в публикации “Ъ” «Анатолий Быков выбрал присяжных».

Юлия Сасевич, Новосибирск