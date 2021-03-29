Суд обязал минздрав Кубани закупить препарат «Спинраза» для ребенка-инвалида

Ленинский суд Краснодара по иску прокуратуры Кавказского района признал незаконным бездействие министерства здравоохранение Краснодарского края, которое не удовлетворило заявку Кавказской ЦРБ о покупке препарата «Спинраза» для лечения ребенка-инвалида, сообщает сайт суда. По данным краевого минздрава, администрация региона в настоящее время изыскивает возможности для закупки дорогостоящего импортного лекарства для лечения детей с диагнозом «спинально-мышечная атрофия».

Как следует из решения суда, девочка из Кавказского района Кубани была признана инвалидом в 2007 году, в 2019 году консилиум врачей «НИИ клинический институт педиатрии им. Вельтищева» назначил ей по жизненным показаниям препарат «Спинраза» («Нусинерсен») в количестве шести упаковок в год. Кавказская ЦРБ направила в министерство здравоохранения Краснодарского края заявку, однако до настоящего времени заявка не рассмотрена, лекарственный препарат в больницу не поступил.

По данным краевого минздрава, в настоящее время на учете в поликлиниках региона состоят 57 детей с диагнозом «спинально-мышечная атрофия», 30 из них уже получают необходимое лечение препаратами «Спинраза» и «Ридиспалм» (основная часть поставок «Ридиспалма» обеспечена производителем за счет фармацевтической компании). Всего для лечения детей с этой патологией Краснодарскому краю в год требуется около 2 млрд руб.

Анна Перова, Краснодар