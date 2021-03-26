Авиабилеты на курорты Краснодарского края в летний сезон подешевели в среднем на 10%

Снижение средней стоимости перелетов в крупнейшие города Краснодарского края в период с мая по сентябрь 2021 года зафиксировали аналитики сервиса Туту.ру. Так, на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года подешевели авиабилеты из регионов России в Краснодар – средний чек составляет 8 тыс.руб.

При этом из Москвы в кубанскую столицу теперь летать дешевле на 14% (4,3 тыс.руб.), из Санкт-Петербурга — на 17% (5,5 тыс.руб.). Подорожал только перелет из Новосибирска — билеты по этому направлению стали дороже на 6%, они стоят в среднем 11,1 тыс.руб.

Долететь до Сочи стало дешевле на 11%, за билет в один конец до курорта придется заплатить в среднем 7,7 тыс.руб. Стоимость перелета в Сочи из Москвы снизилась на 9% (5,6 тыс.руб.), из Санкт-Петербурга — на 25% (6,7 тыс.руб.), при этом также подорожали билеты на самолеты из Новосибирска — на 7% (11,7 тыс. руб.).

Сильнее всего по Краснодарскому краю снизилась цена на перелеты до Геленджика – на 15%, средняя стоимость составляет 8,9 тыс.руб. Билеты до Анапы в период отпусков в этом году дешевле на 10%, теперь их средняя цена также составляет 8,9 тыс. руб.

Ольга Логинова