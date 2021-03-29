Татарстан после флешмоба школьников проанализирует наличие инфраструктуры в поселках

Президент Татарстана Рустам Минниханов после флешмоба с участием детей с просьбой построить для них школу в казанских поселках Привольный и Вишневка поручил проанализировать в населенных пунктах наличие соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

По ее словам, господин Минниханов провел совещание по этому поводу и заслушал информацию о сложившейся в поселках ситуации. Местным властям при принятии решений о строительстве школ поручено исходить из реальной потребности людей, а не из числа построенных там домов. На совещании отметили, что это прямая работа самих муниципалитетов и собственников участков, на которых строятся учреждения.

«И возникшие сегодня сложности — это следствие отсутствия ведения ими комплексного освоения территорий, то есть без учёта объектов соцкультуры и сетей. Анализ и расчёты социальной инфраструктуры будет проводить институт пространственного развития, который по поручению президента республики, будет создан в ближайшие дни. Этот же институт проведёт ревизию муниципалитетов, чтобы установить, где руководители принимали решение о строительстве жилых массивов без учёта необходимой инфраструктуры», — отметила госпожа Галимова.

Кроме того, президент республики поручил институту вести координацию и контроль комплексного развития территорий, чтобы и в будущем при строительстве ЖК были учтены интересы людей в школах, транспортной инфраструктуре и др.

Напомним, флешмоб появился в сети на прошлой неделе. На нем дети выстроились в слово «школа» на снегу: кто-то сидит, а кто-то лежит в сугробе. В конце ролика дети хором кричат: «Дорогой президент, дайте нам школу». В описании к видеоролику сказано, что «дети Вишневки и Привольного встали на колени и просят помощи у президента Татарстана». Позже участников акции поддержал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Ъ-Казань"