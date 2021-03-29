Парковка на улице Рождественской с мая вновь станет платной

Работу системы платных парковок начнут тестировать на улице Рождественской с мая 2021 года. Об этом сообщили в администрации города. Оплату будут принимать по SMS, через мобильное приложение, с помощью паркоматов, автоматических касс и на информационном парковочном портале Нижнего Новгорода.

В администрации считают, что безболезненно протестировать работу системы платных парковок можно именно на улице Рождественской, где превалируют офисные помещения, кафе и рестораны и мало жилых домов.

«Улица Рождественская востребована у нижегородцев, что позволит провести тестирование системы парковок при максимальных нагрузках. По сути, мы просто возвращаем на Рождественскую сервис, который там уже существовал и к которому люди привыкли»,— рассказал директор нижегородского отделения «Мегафона» (оператор парковок) Максим Бартыков.

Ранее на улице Рождественской уже пытались запустить платную парковку в 2016 году. Однако тогда инспекция административно-технического надзора не могла выставить штрафы за нарушения, поскольку не имела доступа к персональным данным нижегородцев. Будут ли теперь штрафовать нижегородцев, в мэрии не сообщили.

Сеть платных парковок в Нижнем Новгороде создает «Мегафон» в рамках концессионного соглашения с мэрией. Всего планируется запустить 119 парковок.

Подробнее читайте в материале — “Ъ-Приволжье” «Парковки отправляют на тестирование».

Анастасия Еремина