Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин задержан

Депутата Мосгордумы Сергея Митрохина («Яблоко») задержали и отвезли в ОВД Тверское, сообщила его помощница Мария Чуприна. По ее словам, возможной причиной задержания может быть участие господина Митрохина в пикете у здания Совета федерации 17 марта. В тот день он также был задержан.

«Когда его задержали у здания Совфеда, ему не выдали протокол задержания. Сообщили, что он должен обязательно явиться сегодня к 11:30 в ОВД Тверское, чтобы забрать протокол. Сегодня же был назначен суд. Митрохин приехал за данным протоколом, и его прямо в отделении задержали»,— сказала госпожа Чуприна «Открытым медиа».

Она сообщила, что сейчас составляется протокол о задержании Сергея Митрохина, после этого его отвезут в Тверской суд. Депутата сопровождает адвокат Сергей Тельнов из «ОВД-Инфо».

17 марта у здания Совета федерации в Москве прошел пикет с требованием решить вопрос с расселением общежитий. Господин Митрохин сообщил, что находился там как наблюдатель, а задержали его за организацию несанкционированного мероприятия.