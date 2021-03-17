В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Депутат Мосгордумы от партии «Яблоко», бывший председатель партии Сергей Митрохин сообщил, что его задержали у здания Совета федерации в Москве. Он заявил, что находился там как наблюдатель одиночного пикета.

«Меня задержали, я нахожусь в ОВД по Тверскому району. Меня обвиняют в организации несанкционированного мероприятия»,— приводит слова господина Митрохина «Интерфакс».

По словам политика, его задержали, когда он давал интервью журналистам. При этом от пикетчика, который развернул плакат, он находился на расстоянии больше 50 метров.

Как рассказал депутат «Новой газете», участник акции хотел напомнить об «обещаниях Валентины Матвиенко решить вопрос с расселением общежитий». Пикетчика также задержали.

Сергей Митрохин добавил, что пикет проходил под названием «Пикет бомжей». По его словам, это отсылка к недавним словам сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой, которая назвала пикетчиков «бомжового вида людьми с требованиями».

Ранее, 12 марта, господина Митрохина задержали во время встречи с избирателями. На него составили административный протокол за участие в несанкционированной акции 23 января. Суд назначен на 18 марта.