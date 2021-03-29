Депутата заксобрания Армана Аракеляна перевели под домашний арест

Челябинский областной суд смягчил меру пресечения депутату законодательного собрания региона Арману Аракеляну, обвиняемому в даче взятки. Заключение под стражу заменено на домашний арест сроком до 4 мая 2021 года, сообщает пресс-служба облсуд.

Постановление Центрального районного суда Челябинска от 5 марта, которым депутата отправили в следственный изолятор, обжаловала сторона защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», депутата законодательного собрания Челябинской области от партии КПРФ, директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляня задержали сотрудники регионального управления ФСБ 4 марта этого года. По версии следствия, в 2019 году он и еще два представителя компании дали взятку «в виде оргтехники» на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам организации, контролировавшей ведение дорожных работ, за непринятие мер по выявленным нарушениям при выполнении дорожных работ.

С 2015 года ООО «Дорстройгрупп» заключило 14 контрактов с управлением автодорог «Южный Урал» на ремонт федеральных трасс на территории Челябинской области на общую сумму 2,1 млрд руб.