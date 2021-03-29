На содержание Олимпийского парка в Сочи в 2021 году потратят 172 млн рублей

Департамент городского хозяйства Сочи выбрал подрядчика для выполнения работы по содержанию Олимпийского парка в Имеретинской низменности курорта. Об этом говорится в материалах сайт госзакупок.

Исполнителем госконтракта третий год подряд будет образовательный фонд «Талант и успех», который выбран единственным поставщиком услуг по содержанию территорий Олимпийского парка.

Стоимость контракта составляет 172,4 млн руб. Из них 150 млн руб. выделят из средств краевого бюджета, 22,4 млн руб. – из городской казны Сочи. Срок окончания контракт – 31 декабря 2021 года.

В общей сложности, исполнителю предстоит обслуживать территорию площадью 334,6 тыс. кв.м. В его задачи будет входить создание условий для массового отдыха на отдельных территориях и объектах, расположенных в границах Олимпийского парка. Кроме того, подрядчик будет отвечать за полив и стрижку газона, проводить работы по уходу за деревьями, цветочными клумбами и живой изгородью, проводить химическую обработка от вредителей зеленых насаждений, комплексные работы по техническому обслуживанию объектов и их инженерных сетей, убирать мусор, а также обслуживать системы чаши Олимпийского огня.

Впервые фонд «Талант и успех» был выбран исполнителем по содержанию Олимпийского парка в 2019 года. Тогда сумма контракт составляла 287,3 млн руб.

Образовательный Фонд «Талант и успех» был учрежден в 2014 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Цель работы фонда – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка детей, проявивших одаренность в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. В 2014 году фонд учредил образовательный центр «Сириус» в Сочи. Среди учредителей фонда «Талант и успех» — виолончелист, президент Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин, которого называют близким другом Владимира Путина.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, сочинский Олимпийский парк лидером по количеству туристов, которые посетили его в 2020 году. По данным мобильного оператора Tele2, эту локацию за год посетили 713,5 тыс. абонентов компании.

Алексей Белянин