Олимпийский парк Сочи стал самой популярной у туристов локацией на Кубани в 2020 году

Сочинский Олимпийский парк лидером по количеству туристов, которые посетили его в 2020 году, подсчитали аналитики Tele2. По данным мобильного оператора, эту локацию за год посетили 713,5 тыс. абонентов компании.

В топ-3 по популярности вошли также этно-деревня «Атамань» и экстремальный Skypark в Сочи, общее количество посетителей этих мест - 350 тыс. человек.

Среди природных достопримечательностей лидирует сочинская гора Ахун, на которую поднялись 114,5 тыс. туристов. Также у гостей региона были популярны Хаджохская теснина в поселке Каменномостский, Кипарисовое озеро в поселке Сукко, водопад Плачущие скалы в сочинском селе Солохаул. Общее количество посетителей этих локаций - около 150 тыс. человек.

Почти 300 тыс. человек посетили село Широкая балка, станицу Голубицкая, Должанскую косу с целью пляжного отдыха и посещения винодельческих хозяйств. Самыми популярными направлениями для винного туризма стали села Абрау-Дюрсо и Гай-Кодзор, их посетили более 300 тыс. человек. В рейтинг вошли также винное хозяйство «Усадьба «Семигорье» и долина «Лефкадия», здесь побывали 77,5 тыс. туристов.

Наиболее интенсивный туристический поток на территории Краснодарского края и Республики Адыгея зафиксирован в период с июля по сентябрь прошлого года. За три месяца в курортные локации посетили в общей сложности около 1,5 млн человек.

Ольга Логинова