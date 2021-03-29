Последние высокопольные автобусы в Петербурге сняли с рейсов

Последние в Санкт-Петербурге автобусы модели «Волжанин-6270» с высоким полом в минувшие выходные выведены из эксплуатации. Один из них станет музейным экспонатом.

Об этом сообщила пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс». Отмечается, что более 85% подвижного состава предприятия в настоящий момент составляют полностью низкопольные автобусы. Один из выведенных из эксплуатации автобусов «Волжанин-6270» станет музейным экспонатом и войдет в коллекцию исторической техники «Пассажиравтотранса».

Ранее «Пассажиравтотранс» увеличил количество техники на восьми наиболее востребованных в городе маршрутах.