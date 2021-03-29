Genesis анонсировал новый электромобиль

Бренд Genesis (премиальные автомобили компании Hyundai) анонсировал премьеру нового электромобиля.

Как следует из видеоролика, опубликованного на официальном YouTube-канале автопроизводителя, марка готовит к премьере предсерийный вариант электрического купе по мотивам концепт-кара Genesis Essentia.

Никакой официальной информации о новинке пока нет. Ожидается, что в основу серийного электромобиля ляжет новая платформа E-GMP, а технически модель во многом будет унифицирована с уже представленным серийным электромобилем Ioniq 5.

Напомним, премьера концептуального купе Genesis Essentia состоялась весной 2018 года. Новый концепт-кар будет представлен 31 марта в Южной Корее.