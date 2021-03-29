Минпромторг РФ одобрил проведение экспортного форума на площадке Иннопрома-2021

Минпромторг РФ поддержал предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о проведении на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» экспортного совета с участием российских торговых представителей в зарубежных странах.

Как пояснили в департаменте информационной политики региона, проведение форума позволит уральским производителям товаров и услуг в формате В2G обсудить практические вопросы поставок своей продукции за рубеж. «Межрегиональный экспортный форум также может выступить эффективной площадкой для взаимодействия торговых представительств и экспортно ориентированных российских компаний»,— говорится в письме министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов напомнил, что аналогичное мероприятие впервые проводилось на площадке Иннопрома в 2019 году. «Компании проявляют большой интерес к общению с торговыми представителями, поскольку имеют возможность из первых уст получить информацию о новых мерах господдержки, особенностях работы в стране, тендерах, финансовых инструментах»,— отметил господин Козлов. Региональные власти уже начали формировать программу форума.

По данным Российского экспортного центра, Свердловская область в 2020 году вошла в тройку российских регионов, нарастивших в условиях пандемии экспорт, а также заняла четвертое место по объему несырьевого неэнергетического экспорта среди всех субъектов стран — доля региона в российском экспорте выросла с 1,7% до 2,3 %.

Напомним, промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2020 году страной-партнером должна была стать Италия, мероприятия планировалось провести с 7 по 10 июля. Однако выставка прошла в онлайн формате в связи с распространение коронавирусной инфекции. В этом году мероприятие пройдет в оффлайн формате.

Анастасия Реутова