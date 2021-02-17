Выставку «Иннопром» в 2021 году проведут оффлайн

Международную промышленную выставку «Иннопром» в 2021 году планируют провести оффлайн — в традиционном очном формате, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александра Породнова. По словам господина Породнова, к участию в выставке, как и в предыдущие годы, планируют привлечь международных экспонентов.
«Мы сейчас в активной стадии подготовки "Иннопрома" в оффлайне, в традиционном формате, как это было — четыре дня на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо", с приемом, с культурной программой», — рассказал Александр Породнов, добавив, что страной-партнером выставки, как и планировалось, будет Италия.
«Относительно участия экспонентов из других стран, оператор выставки сейчас совместно с министерством промышленности и торговли и с министерством иностранных дел прорабатывают специальный режим для участников выставки "Иннопром". Возможность для зарубежных компаний участвовать в "Иннопроме" будет, этот вопрос проработан на федеральном уровне»,— рассказал господин Породнов.
Планируется, что в Екатеринбурге выставка пройдет в июле. Аналогичное мероприятие запланировано провести в апреле в Ташкенте, а осенью «Иннопром» проведут в столице Индонезии — Джакарте.
Промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2020 году страной-партнером должна была стать Италия, мероприятия планировалось провести с 7 по 10 июля. Тема «Иннопрома-2020» — «Гибкое производство». Планировалось, что в «Иннопроме» примут участие более 160 предприятий, среди участников будут руководители крупных компаний из 20 стран. Но выставка прошла в онлайн формате. По данным первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, ежегодное количество посетителей выставки до пандемии составляло 50 тыс. человек. По его словам, эффект от выставки для экономики Екатеринбурга оценивается в 1,5–2 млрд руб.