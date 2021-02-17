Выставку «Иннопром» в 2021 году проведут оффлайн

Международную промышленную выставку «Иннопром» в 2021 году планируют провести оффлайн — в традиционном очном формате, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александра Породнова. По словам господина Породнова, к участию в выставке, как и в предыдущие годы, планируют привлечь международных экспонентов.

«Мы сейчас в активной стадии подготовки "Иннопрома" в оффлайне, в традиционном формате, как это было — четыре дня на площадке МВЦ "Екатеринбург-Экспо", с приемом, с культурной программой», — рассказал Александр Породнов, добавив, что страной-партнером выставки, как и планировалось, будет Италия.

«Относительно участия экспонентов из других стран, оператор выставки сейчас совместно с министерством промышленности и торговли и с министерством иностранных дел прорабатывают специальный режим для участников выставки "Иннопром". Возможность для зарубежных компаний участвовать в "Иннопроме" будет, этот вопрос проработан на федеральном уровне»,— рассказал господин Породнов.

Планируется, что в Екатеринбурге выставка пройдет в июле. Аналогичное мероприятие запланировано провести в апреле в Ташкенте, а осенью «Иннопром» проведут в столице Индонезии — Джакарте.