На Кубани за сутки выявили 111 заболевших коронавирусом

По данным на 29 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 111 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших, зарегистрированных с начала пандемии составило 42 153 человека. Продолжают лечение 2848 заболевших: в стационарах находятся 1105 жителей с ковидом, на дому – 1743. Выздоровели и выписаны 37 006, в т.ч. 119 – за последние сутки. Количество смертельных случаев достигло 2299, в т.ч. 11 – за последние сутки. 74 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди заболевших – 33 мужчины и 78 женщин, в том числе трое детей в возрасте от 6 до 97 лет. Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом:

33 – Краснодар 10 – Тихорецкий район 9 – Сочи 8 – Мостовский и Выселковский районы 6 – Апшеронский и Динской районы 4 – Новороссийск, Белореченский и Славянский районы 2 – Анапа, Лабинский, Новокубанский, Темрюкский районы 1 – Армавир, Курганинский, Щербиновский, Отрадненский, Каневской районы.

Показатель заболеваемости составил 742,7 случаев на 100 тыс. жителей. За весь период в медучреждения Кубани с подозрением на COVID-19 обратились 197 105 человек. Лаборатории края провели 2 711 092 исследования, в том числе 5193 – за последние сутки.

В Адыгее за сутки выявили 12 заболевших. Общее количество подтвержденных диагнозов составило 14 082. Количество больных – 686 человек, выздоровевших – 13234 (52 – за сутки), умерших – 162 (0 – за сутки).

Всего по данным на 29 марта в России выявлено 8 711 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 144 (13,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 28 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 113 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляло 42 042 человека, количество смертельных случаев достигло 2288.

Алексей Белянин