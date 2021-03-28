На Кубани за сутки выявили 113 заболевших коронавирусом

По данным на 28 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 113 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших составило 42 042 человека. Продолжаю лечение 2867 человек: в стационарах лечатся 1109 жителей с ковидом, на дому – 1758. Выздоровели и выписаны 36 887, в т.ч. 129 – за минувшие сутки. Количество смертельных случаев достигло 2288: за сутки умерло 11 пациентов. 66 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО, уточнили в минздраве Краснодарского края.

По данным оперативного штаба Кубани, среди новых пациентов – 48 мужчин и 65 женщин в возрасте от 19 до 89 лет. Заболевшие распределились по муниципалитетам следующим образом:

32 – Краснодар

9 – Сочи, Армавир

5 – Тбилисский и Приморско-Ахтарский районы

4 – Горячий Ключ, Павловский, Тимашевский районы

3 – Кореновский, Апшеронский, Выселковский, Динский районы

2 – Новороссийске, Ленинградский, Брюховецкий, Ейский, Кущевский, Гулькевичский, Новокубанский, Белоглинский районы

1 – Анапа, Туапсинский, Кавказский, Красноармейский, Отрадненский, Тихорецкий, Калининский районы.

Показатель заболеваемости составил 740,8 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии в больницы Краснодарского края с подозрением на COVID-19 обратились 196 870 человек. За этот же период лаборатории края провели 2 706 899 исследований, в том числе 7645 – за последние сутки.

В Адыгее за сутки выявили 10 заболевших COVID-19. Общее количество подтвержденных диагнозов составило 14070. В настоящее время лечатся 726 человек, выздоровели за сутки 76 человек (всего 13 182).

Всего за последние сутки в России выявлено 9 088 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 1 160 (12,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Лидерами по числу новых случаев по-прежнему являются Москва (1878), Санкт-Петербург (701) и Московская область (610). Наименьшее число заболевших зафиксировано на Чукотке, в Магаданской области и в Тыве (по одному случаю).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 27 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 114 случаев заражения коронавирусом, Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 41 929 человек. На тот числились с выздоровлением были выписаны 36 758 жителей региона, умерли – 2 277.

Алексей Белянин