Минск просит экстрадировать из России обвиняемого в призывах к незаконным акциям белоруса

Белоруссия направила России документы на экстрадицию гражданина республики, который обвиняется в призывах к несанкционированным акциях и действиям, нарушающим общественный порядок.

«Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Беларуси, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, где с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок»,— сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета (СК) Белоруссии Михаил Вавуло (цитата по БелТА).

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии. Это организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко с результатом 80,08%. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция посчитала, что итоги выборов были сфальсифицированы. В стране начались массовые протесты. На данный момент практически все лидеры протестного движения находятся под стражей или за границей.

27 марта в стране впервые с конца 2020 года должна была пройти полномасштабная уличная акция. Но масштаб акций в выходной день оказался даже меньшим, чем в будний.

Подробнее об акции — в материале “Ъ” «Белорусские протесты не взошли к весне».