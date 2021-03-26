На фестивале «От винта!» Адыгея представила инновационные проекты талантливой молодежи

Делегация Адыгеи в составе молодых изобретателей, предпринимателей и представителей органов власти приняла участие в Международном фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!». Он проходит в Краснодаре 2526 марта под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Сегодня фестиваль посетил Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



Адыгея представила свои достижения на Всероссийской витрине проектов и практик. По поручению Главы РА Мурата Кумпилова был сформирован пул самых интересных молодежных исследований в области научно-технического творчества. Также члены делегации приняли участие в деловой программе: посетили лекции и мастер-классы от ведущих спикеров в сфере технологического предпринимательства. Одним из центральных событий фестиваля стал технофорум – новый формат обсуждения самых актуальных вопросов отрасли, перспектив развития промышленности.

Открывая фестиваль, Денис Мантуров передал приветствие его участникам от Президента РФ. «От винта!» стал одним из знаковых событий Года науки и технологий, который был объявлен Президентом России Владимиром Путиным. Глава государства уделяет большое внимание развитию молодежных инициатив, которые стимулируют развитие инженерного движения в России, способствуют генерации новых идей и двигают российскую науку вперед.

«Отмечу высокий уровень научно-технической проработки перспективных образцов, которые здесь представлены. Это говорит о том, что вы не просто впитываете последние наработки, но и генерируете собственные прорывные решения. Многие прототипы могут успешно конкурировать с зарубежными. Мы будем внимательно отслеживать все ваши инновационные предложения с точки зрения вовлечения их в профиль стратегических проектов и воплощения в жизнь», – сказал Денис Мантуров.

В этом году на фестивальной площадке «От Винта!» в Краснодаре молодые таланты страны представили более 500 изобретений, инновационных разработок, новых инженерных решений. В их числе – изобретения юных дарований Адыгеи. Они представили 24 презентации молодежных проектных работ и 11 ведущих практик. Также для представления основных достижений республики подготовлен презентационный видеоролик.

В частности, представители «Кванториума» разработали серию «умной» парковой мебели (лавочки с инфракрасным обогревателем), необходимой в малой городской архитектуре, компактный прототип робота-уборщика, роботы «Сосулькорез», «Погрузчик», а также робот «Исследователь» для изучения непроходимых местностей, «Ферум» для добычи рудных полезных ископаемых, «Венера» для изучения грунта на планете Венера, ряд дронов для геодезии, обнаружения лесных пожаров и поиска людей, пострадавших при ЧС.

Также юные дарования Адыгеи разработали и презентовали установку для выращивания растений без почвы, обеззараживатель поверхностей автомобиля, проект по модернизации остановочных комплексов, карту Республики Адыгея с QR-кодами, позволяющими ознакомиться с достопримечательностями региона.

Кроме того, свои разработки представили студенты Политехнического колледжа МГТУ, АГУ. Они провели мастер-классы по занимательным химическим и физическим опытам, по изготовлению инновационных конфет с семенами чиа, кисломолочных продуктов. Одно из достижений ученых МГТУ уже получило патент и используется в медицине для лечения раневых поверхностей – это антисептическая плёнка. Посетителей фестиваля привлекли также проекты по систематизации и реставрации археологических артефактов.

Экспозицию Адыгеи посетили Денис Мантуров, участники технофорума других субъектов. Отвечая на вопросы гостей, молодые изобретатели рассказали о разработках и поделились планами своей деятельности. Глава Минпромторга особо отметил актуальность и практическое значение трех проектов, которые связаны со здоровьесберегающими технологиями и с созданием летательных аппаратов на солнечных батареях для работы в условиях ЧС. Денис Мантуров поручил рассмотреть возможность практической реализации этих проектов.

Гости фестиваля высоко оценили достижения юных дарований Адыгеи, которые являются результатом комплексной и системной работы по поддержке талантливой молодежи в регионе.

В республике накоплен опыт работы с одарёнными детьми, реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Также перед министерством образования и науки РА Глава Адыгеи поставил задачу активнее использовать новые площадки: создаваемые в республике центры цифрового и гуманитарного образования «Точки роста», технопарк «Кванториум», Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Полярис-Адыгея». Напомним, Председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе визита в Адыгею посетил центр и назвал его примером наилучшей организации процесса просвещения в России.