В Самаре разберутся с аварийными домами в двух районах

Аварийные дома по пяти адресам планируется снести или реконструировать в Самаре. Здания находятся в Промышленном и Ленинском районах города. Постановления главы Самары Елены Лапушкиной опубликованы на сайте городской администрации.

В частности, речь идет о зданиях на ул. Самарская, 187; ул. Буянова, 38-40, литера «В»; пер. Стационарный, д. 3; ул. Ленинская, д. 105, литера «В», «Б2», «в1» и ул. Ленинская, д. 105, литера «А», «А1», «а», «а1», «а», «а», «а». Часть этих зданий будет снесена, часть – подвергнута реконструкции.

Земля под указанными домами будет изъята для муниципальных нужд. Чиновники определят размер компенсации «в связи с изъятием недвижимости не позднее, чем за 60 дней до направления собственникам проекта соглашения об изъятии.

Ранее чиновники пообещали за два года расселить жильцов 121 аварийного дома в Самаре. В них проживают свыше двух тыс. человек.

Георгий Портнов