Минтранс Кубани обязали отремонтировать мост в Абинском районе

Суды трех инстанций признали законными требования прокуратуры, которая требовала от министерства транспорта и дорожного хозяйства отремонтировать мост в Абинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, речь идет о мосте, проходящем через магистральный канал на трассе регионального значения станица Новомышастовская – Федоровская – Холмская. На сооружении имели дефекты асфальтового покрытия и деформационных швов, разрушались пролетные балки и элементы опор.

«Нахождение мостового сооружения в неудовлетворительном состоянии нарушало права автомобилистов и пешеходов на безопасные условия движения», - отмечают в прокуратуре.

Прокуратура Абинского района обратилась в суд, чтобы обязать минтранс Краснодарского края починить мост. Районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства, однако министерство обжаловало решение. Тем не менее, апелляционная и кассационная инстанция оставили решение Абинского суд в силе.

В настоящее время капитальный ремонт мостового сооружения завершен, добавляют в прокуратуре.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее по требованию прокуратуры суд обязал минздрав Кубани купить для ребенка-инвалида препарат «Спинраза», предназначенного для лечения спинальной мышечной атрофии, стоимостью 42 млн руб.

Алексей Белянин