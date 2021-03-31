Как устроена система Univertus

Univertus — интеллектуальная система обучения, развития и оценки результативности персонала. Основана Еленой Абашкиной и Кириллом Храмцовым. Цель системы — формирование целостной программы обучения и развития, направленной на повышение результативности, а также формирование карьерной траектории человека. Результаты обучения привязаны к достижению целей и дают расчет окупаемости инвестиций на обучение, влияние каждого сотрудника на экономические показатели компании, а также прогноз результативности сотрудника. На протяжении всего рабочего стажа формируется карта компетенций и личных достижений человека. Решение основано на методологии компетентностного подхода, а также на использовании технологий искусственного интеллекта. Система состоит из логически связанных модулей «Целеполагание», «Оценка», «Обучение», «Кадровый резерв» и «Профессиональные сообщества».