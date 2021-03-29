«Белорусам остро не хватает своего Моисея»

В Белоруссии предложили увольнять за призывы к забастовкам. В стране готовы изменить законодательство, чтобы работодатель мог разорвать контракты с теми, кто призывает к стычкам и блокировкам производства, рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов. Власти пойдут на такой шаг после многочисленных увольнений и забастовок на крупнейших предприятиях. Они продолжаются с августа прошлого года. В минувшие выходные оппозиция объявила о проведении Дня воли. По информации правозащитного центра «Весна», задержаны более 250 человек. В МВД при этом заявили, что протестных акций не было. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что пока говорить о новом всплеске оппозиционных выступлений в Белоруссии рано.

Возобновление протестной активности недовольных белорусов совпало в этом году с иудейским праздником Песах. И пока евреи во всем мире готовились к ежегодному отмечанию выхода из египетского рабства, белорусские Telegram-каналы призывали минчан к участию в первой весенней демонстрации.

По итогам субботы следует признать, что этот раунд противостояния закончился безусловной победой «минского фараона». Несмотря на активное анонсирование, оппозиция не смогла собрать на улицах сколь-либо заметное число сторонников. А тех, кто все-таки рискнул выйти, немедленно останавливали и арестовывали. В итоге, судя по видеокадрам, субботний Минск местами больше напоминал европейские города во время карантина, чем первый теплый выходной в столице государства, чей правитель вплоть до августа прошлого года считался практически иконой отрицателей коронавируса. Группы людей в черном курсировали по центральным площадям и проверяли на предмет оппозиционности буквально каждого встречного.

Напомню, что причиной для ареста в Белоруссии могут быть не только антиправительственные настроения, но также подписка на неправильные Telegram-каналы, а то и просто присутствие красных и белых расцветок в одежде. Так что говорить об окончательной победе Александра Лукашенко, конечно, не стоит. Настроения людей по отношению к власти с прошлого года не поменялись.

От массовых демонстраций режим охраняют лишь тотальные зачистки, превентивные аресты активистов и выдавливание несогласных в эмиграцию.

Одновременно официальный Минск продолжает закручивать гайки. Например, неделю назад Генпрокуратура республики представила новый проект закона «О противодействии экстремизму». После его принятия органы госбезопасности смогут закрывать неугодные предприятия, запрещать частным лицам заниматься определенными видами бизнеса, бастующих лишат права выдвигать политические требования, а экстремистскими материалами будут считаться атрибутика и символика. А еще силовики нашли способ борьбы с протестующими автомобилистами: с 1 марта то, что именуется «необоснованной подачей звуковых сигналов», грозит лишением водительских прав.

Как в подобных условиях можно возродить прошлогодний уровень массовой активности — вопрос нетривиальный. Нарочито мирный характер демонстраций как-то не подразумевал перспективы длительного тюремного срока для каждого из участников. Неудивительно, что одним из выходов оппозиция видит переговоры с нынешней властью. Сторонники Светланы Тихановской даже провели виртуальное голосование и собрали более 750 тыс. подписей в поддержку диалога с Лукашенко. Непонятно только, кто будет представлять недовольных граждан.

Возвращаясь к библейским аналогиям: белорусам остро не хватает своего Моисея, который смог бы сформулировать четкий, понятный план и на равных говорить с батькой — убеждать, требовать отпустить народ на свободу и даже угрожать новыми десятью казнями. Главное, чтобы они не оказались пустым звуком, как посты прошлых недель оппозиционеров из NEXTA.