«Санкт-Петербургская биржа» удвоила количество торгуемых на утренней сессии ценных бумаг

С 29 марта увеличивается в два раза количество ценных бумаг, доступных для торговли на дополнительной утренней торговой сессии на «Санкт-Петербургской бирже». Всего на утренней сессии теперь доступно до 100 наименований.

Об этом сообщает пресс-служба биржи. С 29 марта список доступных бумаг увеличился на 50 инвестиционных инструментов, в том числе на 27 депозитарных расписок эмитентов из Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга. В число новых предоставленных компаний входят Baidu, LG Display, Toyota Motor, Tata Motors и Weibo.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) подтвердило соответствие «Санкт-Петербургской биржи» требованиям прозрачности инфраструктуры.