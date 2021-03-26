ESMA подтвердило соответствие «Санкт-Петербургской биржи» требованиям прозрачности

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) подтвердило, что посттрейдинговая инфраструктура «Санкт-Петербургской биржи» соответствует требованиям прозрачности, установленным европейской директивой MiFIR. Это упростит доступ на биржу для европейских брокеров.

Об этом сообщила пресс-служба биржи. Включение площадки в список ESMA снимает с нее обязательство сообщать регулятору о сделках, совершенных за пределами Европейского Союза. Генеральный директор «Санкт-Петербургской биржи» Евгений Сердюков отметил, что благодаря этому европейским брокерам облегчится доступ к площадке, что в целом поспособствует повышению ликвидности финансового рынка страны.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что «Санкт-Петербургская биржа» обогнала «Московскую биржу» по февральскому объему торгов в текущем году.