«Екатеринбурггаз» опроверг информацию о взрыве газа в жилом доме

Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз» заявила, что информация о взрыве газа в одном из жилых домов города не соответствует действительности.

Накануне «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что 28 марта произошел взрыв газа на третьем этаже в трехэтажном доме на улице Орловская, 52 на Уралмаше. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области тогда пояснили, что, по предварительным данным, «произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего был поврежден оконный проем». Пострадал один человек и из дома эвакуированы 19 человек, из них четверо детей. К ликвидации происшествия привлечены три единицы техники и девять человек личного состава.

В пресс-службе АО «Екатеринбурггаз» уточнили, что газоснабжение данного адреса не осуществляется. «По данным очевидцев, на месте взорвалась канистра с бензином»,— говорится в сообщении.