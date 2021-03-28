В жилом доме Екатеринбурга взорвался газ Один человек пострадал

В Екатеринбурге в жилом доме взорвался газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По данным издание, взрыв произошел на третьем этаже в трехэтажном доме на Орловской, 52 на Уралмаше .

Из дома эвакуировали 19 человек, из них четверо — дети. По данным ТАСС, из квартиры спасен один человек, его передали скорой помощи.

По данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, последующего горения не возникло, в доме был оконный проем.

«Пострадал один человек и из дома эвакуированы 19 человек, из них четверо детей. К ликвидации происшествия привлечены три единицы техники и девять человек личного состава. Причина устанавливается», — рассказали в пресс-службе регионального МЧС.