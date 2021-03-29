29 марта, понедельник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Lexus оснастил седан IS проигрывателем виниловых пластинок

Компания Lexus оснастила седан IS проигрывателем виниловых пластинок — концепт-кар получил название Lexus IS Wax Edition.

Специальный виниловый проигрыватель создала студия SCPS из Лос-Анджелеса, которая использовала для устройства алюминий, углепластик и напечатанные на 3D-принтере элементы. Проигрыватель, рассчитанный на 12-дюймовую пластинку, установлен в бардачке на специальной платформе, которая во время движения автомобиля нивелирует тряску и позволяет пластинке играть.

Заявлено, что прослушивать пластинки можно на скорости до 130 км/ч. Помогает в этом также перенастроенная для лучшей плавности хода подвеска автомобиля. Настраивать акустику Mark Levinson с 17-ю динамиками общей мощностью 1800 Вт помогали продюсер Madlib и диджей Kaytranada.

За основу концепт-кара был взят стандартный Lexus IS 350 F Sport, который отличается от базовой модели только окленным матовой пленкой кузовом и шильдиками Wax. Напомним, ранее на базе такого же седана был построен Lexus Gamers’ IS для геймеров и стримеров.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя